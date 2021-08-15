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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 15 августа 2021
Торонто
15.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 25 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
79'
Д. Осорио
20'
Т. Бьюкенан
83'
Г. Боу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
N. DeLeon
️️️️
Д. Осорио
90'
+4
87'
Замена
В. Каптум
️️️️
M.
87'
Замена
A. DeLaGarza
️️️️
Т. Бьюкенан
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Боу
ГОЛ! 1:1!
Д. Осорио
Пас отдал
А. Посуэло
79'
76'
Замена
T.
️️️️
А. Ингви Траустасон
Замена
M. Bradley
️️️️
Р. Призо-Мбонге
69'
Замена
P. Mullins
️️️️
I. Achara
69'
63'
Желтая карточка
Б. Бай
55'
Замена
T. McNamara
️️️️
М. Полстер
Желтая карточка
М. Дельгадо
48'
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
4
Michael Bradley
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
2-3-5
26
34
92
22
Ларея
21
Осорио
8
Дельгадо
8
Посуэло
99
30
Сотельдо
15
Савалета
6
Призо-Мбонге
4-4-3
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
7
Боу
9
Траустасон
17
Бьюкенан
13
16
Букса
30
Тернер
6
Призо-Мбонге
4
4
6
Призо-Мбонге
99
13
13
99
21
Осорио
18
18
21
Осорио
17
Бьюкенан
20
20
17
Бьюкенан
9
Траустасон
12
12
9
Траустасон
8
Полстер
26
26
8
Полстер
13
6
Каптум
6
Каптум
13
Остались в запасе
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
18
Brad Knighton
ВР
72
Damian Rivera
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
72
Damian Rivera
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Торонто - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
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Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
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4
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