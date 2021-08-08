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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Реал Солт-Лейк
Портленд - Реал Солт-Лейк: обзор матча 08 августа 2021
Портленд
08.08.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 24 тур
3 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
10'
Д. Асприлья (П)
29'
Й. Чара
62'
Ф. Мора
40'
А. Русняк
80'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
D. Valeri
89'
Замена
З. МакГроу
️️️️
Ф. Мора
89'
87'
Желтая карточка
М. Чанг
86'
Замена
М. Чанг
️️️️
J. Menéndez
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Й. Чара
81'
80'
ГОЛ! 3:2!
Д. Крейлах
Пас отдал
П. Руис
76'
Замена
Б. Вуд
️️️️
E. Luiz
76'
Замена
N. Powder
️️️️
D. Toia
Замена
D. Valeri
️️️️
Д. Асприлья
65'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Мора
Пас отдал
С. Бланко
62'
48'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
С. Бланко
️️️️
М. Лориа
46'
45'
+1
Желтая карточка
E. Luiz
40'
ГОЛ! 2:1!
А. Русняк
Пас отдал
J. Menéndez
ГОЛ! 2:0!
Й. Чара
Пас отдал
Д. Асприлья
29'
13'
Желтая карточка
J. Menéndez
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Асприлья
10'
6'
Желтая карточка
Ж. Глад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
2-1-1-5
31
Ивачич
13
Жупарич
28
Туилома
8
Паредес
8
Чара
26
Браво
27
Асприлья
20
Фочив
44
Лориа
2
ван Ранкин
3-3-4
18
МакМат
22
Эррера
15
Глад
4
11
Русняк
17
Руис
25
15
37
87
Крейлах
28
8
Чара
33
Мабиала
33
Мабиала
8
Чара
44
Лориа
29
Бланко
29
Бланко
44
Лориа
27
Асприлья
8
8
27
Асприлья
99
Мора
18
МакГроу
18
МакГроу
99
Мора
25
17
Вуд
17
Вуд
25
4
26
26
4
37
16
Чанг
16
Чанг
37
Остались в запасе
Портленд
Реал Солт-Лейк
26
Ренцо Самбрано
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
26
Ренцо Самбрано
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Портленд - Реал Солт-Лейк
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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