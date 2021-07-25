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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Колорадо
Реал Солт-Лейк - Колорадо: обзор матча 25 июля 2021
Реал Солт-Лейк
25.07.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 20 тур
3 : 0
Завершен
Колорадо
14'
В. Ярброу (АГ)
30'
Б. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Колорадо
Желтая карточка
Д. Крейлах
89'
Замена
E. Luiz
️️️️
А. Русняк
83'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мерам
83'
Замена
D. Toia
️️️️
A. Morgan
72'
Замена
J. Menéndez
️️️️
М. Чанг
72'
65'
Желтая карточка
Л. Абубакар
Желтая карточка
A. Morgan
62'
56'
Замена
Б. Галван
️️️️
Н. Мескида
55'
Замена
N. Benezet
️️️️
А. Синъясики
45'
+2
Желтая карточка
А. Синъясики
45'
+1
Замена
S. Beitashour
️️️️
Д. Уилсон
ГОЛ! 2:0!
Б. Вуд
Пас отдал
А. Русняк
30'
23'
Желтая карточка
Д. Уилсон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Ярброу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
3-3-5
15
Глад
22
Эррера
30
Силва Марсело
22
Мерам
11
Русняк
13
87
Крейлах
18
17
Вуд
5
16
Чанг
3-4-4
5
Абубакар
2
27
Уилсон
11
Синъясики
20
Мескида
17
Бассетт
19
23
Ярброу
32
6
Трасти
7
Барриос
5
4
4
5
11
Русняк
25
25
11
Русняк
22
Мерам
11
Хулио
11
Хулио
22
Мерам
16
Чанг
37
37
16
Чанг
27
Уилсон
33
33
27
Уилсон
11
Синъясики
99
99
11
Синъясики
20
Мескида
16
Галван
16
Галван
20
Мескида
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Колорадо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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