Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Динамо Хьюстон
Сиэтл - Динамо Хьюстон: обзор матча 08 июля 2021
Сиэтл
08.07.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 16 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
62'
К. Роу
90+4'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 2:0!
Р. Руидиас
90'
+4
Замена
Б. Смит
️️️️
J. Medranda
84'
84'
Замена
M. Bajamich
️️️️
Ф. Пико
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Д. Лейва
83'
80'
Желтая карточка
Ф. Пико
ГОЛ! 1:0!
К. Роу
Пас отдал
А. Рольдан
62'
60'
Замена
Д. Керен
️️️️
Д. Джонс
60'
Замена
Кинтеро
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Д. Лейва
51'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сиэтл
14
Брэд Смит
ЛЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
12
Джош Атенсио
ОП
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Динамо Хьюстон
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
3-4-3
30
3
Арреага
28
Гомес Андраде
94
22
Роу
6
Пауло
6
Лейва
16
Рольдан
9
Руидиас
12
92
4-3-3
35
Марич
3
26
Паркер
21
Лундквист
29
Джанкуа
20
Джонс
22
Пико
22
Вера
8
Родригес
37
Уррути
15
6
Лейва
12
Атенсио
12
Атенсио
6
Лейва
94
14
Смит
14
Смит
94
22
Пико
32
32
22
Пико
20
Джонс
24
Керен
24
Керен
20
Джонс
8
Родригес
25
Кинтеро
25
Кинтеро
8
Родригес
Остались в запасе
Сиэтл
Динамо Хьюстон
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
26
Ian Hoffman
ЦФ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
26
Ian Hoffman
ЦФ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Сиэтл - Динамо Хьюстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
Новости команд
Все
Сиэтл
Динамо Хьюстон
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+