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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Витория Сетубал
Насьональ - Витория Сетубал: обзор матча 01 ноября 2009
Насьональ
01.11.2009, воскресенье, 21:00
Чемпионат Португалии, 9 тур
2 : 1
Завершен
Витория Сетубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Насьональ - Витория Сетубал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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