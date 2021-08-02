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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Шахтер
Ислочь - Шахтер: обзор матча 02 августа 2021
Ислочь
02.08.2021, понедельник, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
4'
B. Pankratov (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Шахтер
Желтая карточка
Н. Степанов
84'
75'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
И. Иванович
66'
Замена
Ю. Кендыш
️️️️
М. Скавыш
Желтая карточка
А. Гуренко
64'
Замена
М. Мякиш
️️️️
О. Патоцкий
59'
Желтая карточка
А. Ковалев
55'
Замена
М. Санец
️️️️
В. Горбачик
51'
46'
Замена
Н. Корзун
️️️️
Д. Подстрелов
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
B. Pankratov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
10
Руслан Лисакович
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Шахтер
67
Роман Бегунов
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Сергей Черник
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ислочь
6
Максим Мякиш
ЦЗ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
24
Максим Санец
ЦФ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
1-2-1-5
30
3
Глущенков
18
Степанов
91
Патоцкий
11
Гуренко
10
Лисакович
17
Ковалев
7
Соса
7
Козыренко
25
Дибанго
3-2-1-4
67
Бегунов
24
Филипенко
5
Антич
33
Сотников
37
Сзоке
98
Подстрелов
15
Скавыш
11
Иванович
18
32
Черник
91
Патоцкий
6
Мякиш
6
Мякиш
91
Патоцкий
33
Горбачик
24
Санец
24
Санец
33
Горбачик
15
Скавыш
77
Кендыш
77
Кендыш
15
Скавыш
11
Иванович
30
Ахмеди
30
Ахмеди
11
Иванович
98
Подстрелов
18
Корзун
18
Корзун
98
Подстрелов
11
Иванович
98
Дарбо
98
Дарбо
11
Иванович
Остались в запасе
Ислочь
Шахтер
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
30
Александр Гутор
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
38
Макар Лицкевич
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
38
Макар Лицкевич
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Ислочь - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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