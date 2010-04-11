Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Блэкберн - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 апреля 2010
Блэкберн
11.04.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Гибсон
Замена
П. Эвра
️️️️
Д. О'Ши
Замена
Э. Диуф
️️️️
М. Ольссон
Желтая карточка
Г. Невилл
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Ф. Македа
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Р. Гиггз
Замена
Д. Данн
️️️️
Б. Эмертон
Замена
Р. Нельсен
️️️️
К. Самба
Желтая карточка
М. Сальгадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
7
Брэтт Эмертон
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
13
Мартин Ольссон
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
4-4-2
17
Робинсон
28
Живе
4
Самба
4
Джонс
2
Сальгадо
8
Педерсен
7
Эмертон
11
Грелла
15
Н'Зонзи
9
Калинич
13
Ольссон
4-3-1-2
1
ван дер Сар
0
Невилл
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
25
Валенсия
22
Скоулз
11
Гиггз
17
Нани
10
Бербатов
9
Македа
4
Самба
17
Нельсен
17
Нельсен
4
Самба
7
Эмертон
17
Данн
17
Данн
7
Эмертон
13
Ольссон
21
Диуф
21
Диуф
13
Ольссон
16
О'Ши
27
Эвра
27
Эвра
16
О'Ши
9
Македа
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
9
Македа
11
Гиггз
24
Гибсон
24
Гибсон
11
Гиггз
Остались в запасе
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
12
Джейсон Браун
ВР
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Блэкберн - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
Новости команд
Все
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
2
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
2
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+