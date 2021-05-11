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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Янг Бойз
Вадуц - Янг Бойз: обзор матча 11 мая 2021
Вадуц
11.05.2021, вторник, 19:15
Швейцария. Суперлига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Янг Бойз
15'
Джордан
79'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Янг Бойз
90'
+4
Замена
С. Хефти
️️️️
К. Масейрас
90'
+3
Желтая карточка
К. Масейрас
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Гаич
88'
Замена
Y. Gomes
️️️️
С. Гассер
80'
Замена
М. Суттер
️️️️
М. Ди Джусто
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ф. Мамбимби
78'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Гаудино
78'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Ж. Нсаме
67'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Ф. Ридер
67'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Шпильманн
Замена
B. Prokopic
️️️️
G. Luchinger
61'
Замена
S. Santin
️️️️
L. Obexer
61'
Желтая карточка
М. Гаич
53'
Желтая карточка
Д. Симани
37'
27'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
Y. Schmid
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
Джордан
Пас отдал
Ж. Нсаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
10
Тунахан Чичек
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
0
S. Santin
ЦП
0
F. Rahimi
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-1-2-3
1
Бюхель
2
Шмид
6
Симани
24
Гассер
20
Дорн
14
Гаич
10
Чичек
11
Ди Джусто
0
21
25
4-4-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
21
Лефор
5
Камара
25
Гарсия
10
Гаудино
30
Лаупер
32
Ридер
7
Шпильманн
9
Джордан
17
Нсаме
24
Гассер
35
35
24
Гассер
0
0
0
0
11
Ди Джусто
9
Суттер
9
Суттер
11
Ди Джусто
14
Гаич
19
Джокич
19
Джокич
14
Гаич
21
0
0
21
23
Масейрас
30
Хефти
30
Хефти
23
Масейрас
7
Шпильманн
10
Сулеймани
10
Сулеймани
7
Шпильманн
32
Ридер
35
Мартинс
35
Мартинс
32
Ридер
10
Гаудино
16
Фасснахт
16
Фасснахт
10
Гаудино
17
Нсаме
10
Мамбимби
10
Мамбимби
17
Нсаме
Остались в запасе
Вадуц
Янг Бойз
0
F. Rahimi
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
0
F. Rahimi
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Вадуц - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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