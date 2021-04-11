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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Санкт-Галлен
Янг Бойз - Санкт-Галлен: обзор матча 11 апреля 2021
Янг Бойз
11.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
62'
К. Мартинс
83'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Санкт-Галлен
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Элиа
83'
Замена
С. Хефти
️️️️
К. Масейрас
81'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Ф. Мамбимби
81'
Замена
М. Камара
️️️️
Джордан
81'
80'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Б. Стильхарт
Замена
М. Эбишер
️️️️
К. Мартинс
77'
Замена
М. Элиа
️️️️
М. Шпильманн
73'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартинс
Пас отдал
М. Шпильманн
62'
58'
Замена
T. Staubli
️️️️
К. Дуа
58'
Замена
M. Nuhu
️️️️
Э. Йуан
57'
Желтая карточка
Л. Гертлер
49'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
В. Руис
44'
Желтая карточка
Э. Йуан
40'
Желтая карточка
М. Мухайм
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
23'
Желтая карточка
Джордан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
32
Давид Якович
ОП
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
4-1-3-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
15
Зесигер
28
Лустенбергер
23
Масейрас
35
Мартинс
7
Шпильманн
30
Лаупер
16
Фасснахт
10
Мамбимби
9
Джордан
3-5-2
1
Зиги
15
Кабраль
20
Стержиу
28
Мухайм
9
Дуа
4
Стильхарт
30
Руис
23
Фазлийи
16
Гертлер
27
Йуан
20
Адаму
9
Джордан
5
Камара
5
Камара
9
Джордан
23
Масейрас
30
Хефти
30
Хефти
23
Масейрас
35
Мартинс
20
Эбишер
20
Эбишер
35
Мартинс
7
Шпильманн
12
Элиа
12
Элиа
7
Шпильманн
10
Мамбимби
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Мамбимби
27
Йуан
3
3
27
Йуан
4
Стильхарт
27
Бабич
27
Бабич
4
Стильхарт
9
Дуа
26
26
9
Дуа
30
Руис
21
Гуйемено
21
Гуйемено
30
Руис
Остались в запасе
Янг Бойз
Санкт-Галлен
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
25
Лукаш Ватковяк
ВР
32
Давид Якович
ОП
6
Патрик Суттер
ПП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Гийом Февр
ВР
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
32
Давид Якович
ОП
6
Патрик Суттер
ПП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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