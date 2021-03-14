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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 14 марта 2021
Санкт-Галлен
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
9'
Э. Йуан
74'
В. Руис (П)
62'
Ж. Нсаме (П)
82'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
86'
Желтая карточка
М. Элиа
Замена
️️️️
В. Руис
83'
Замена
Б. Бабич
️️️️
К. Дуа
83'
83'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
В. Сьерро
83'
Замена
С. Лаупер
️️️️
М. Эбишер
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Элиа
75'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
К. Фасснахт
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Руис
74'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Йуан
71'
68'
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
67'
Желтая карточка
Ф. Мамбимби
67'
Замена
М. Элиа
️️️️
Ф. Мамбимби
63'
Желтая карточка
В. Сьерро
Желтая карточка
Л. Гертлер
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Нсаме
Желтая карточка
В. Руис
35'
31'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
29'
Желтая карточка
С. Зесигер
ГОЛ! 1:0!
Э. Йуан
Пас отдал
В. Руис
9'
Желтая карточка
Б. Фазлийи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
9
Джордан
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
3-5-2
1
Зиги
28
Мухайм
23
Фазлийи
20
Стержиу
30
Руис
4
Стильхарт
16
Гертлер
88
Квинтийя
9
Дуа
27
Йуан
20
Адаму
4-3-1-2
91
Февр
30
Хефти
15
Зесигер
28
Лустенбергер
21
Лефор
16
Фасснахт
4
Сьерро
20
Эбишер
13
Нгамале
17
Нсаме
10
Мамбимби
9
Дуа
27
Бабич
27
Бабич
9
Дуа
27
Йуан
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Йуан
16
Фасснахт
7
Шпильманн
7
Шпильманн
16
Фасснахт
4
Сьерро
32
Ридер
32
Ридер
4
Сьерро
20
Эбишер
30
Лаупер
30
Лаупер
20
Эбишер
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
10
Мамбимби
12
Элиа
12
Элиа
10
Мамбимби
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
3
M. Nuhu
ЦФ
Остались в запасе
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Янг Бойз
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Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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