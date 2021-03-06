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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Вадуц
Янг Бойз - Вадуц: обзор матча 06 марта 2021
Янг Бойз
06.03.2021, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вадуц
81'
Джордан
55'
Д. Джокич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Вадуц
Желтая карточка
Джордан
90'
ГОЛ! 1:1!
Джордан
Пас отдал
Ж. Нсаме
81'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Ф. Ридер
72'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Нгамале
72'
72'
Замена
М. Суттер
️️️️
Д. Джокич
64'
Желтая карточка
М. Ди Джусто
Желтая карточка
К. Масейрас
64'
61'
Желтая карточка
М. Гаич
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Шпильманн
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джокич
Пас отдал
G. Luchinger
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
52'
48'
Желтая карточка
Y. Schmid
38'
Желтая карточка
G. Luchinger
Желтая карточка
Ф. Ридер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
19
Деян Джокич
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
10
Тунахан Чичек
АП
35
Yago Gomes
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
15
Зесигер
23
Масейрас
32
Ридер
4
Сьерро
7
Шпильманн
13
Нгамале
9
Джордан
10
Мамбимби
3-1-1-5
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
24
Гассер
14
Гаич
11
Ди Джусто
19
Джокич
0
25
0
22
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
32
Ридер
16
Фасснахт
16
Фасснахт
32
Ридер
7
Шпильманн
10
Гаудино
10
Гаудино
7
Шпильманн
13
Нгамале
17
Нсаме
17
Нсаме
13
Нгамале
19
Джокич
9
Суттер
9
Суттер
19
Джокич
Остались в запасе
Янг Бойз
Вадуц
12
Мешак Элиа
ЦФ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
12
Юстин Оспельт
ВР
35
Yago Gomes
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
10
Тунахан Чичек
АП
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
12
Мешак Элиа
ЦФ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
35
Yago Gomes
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
10
Тунахан Чичек
АП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Янг Бойз - Вадуц
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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