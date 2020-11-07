Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - БАТЭ
Шахтер - БАТЭ: обзор матча 07 ноября 2020
Шахтер
07.11.2020, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
81'
Р. Бегунов
25'
П. Нехайчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - БАТЭ
88'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
С. Драгун
82'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
М. Скавыш
81'
Желтая карточка
М. Скавыш
ГОЛ! 1:1!
Р. Бегунов
Пас отдал
А. Архипов
81'
74'
Замена
Н. Милич
️️️️
П. Нехайчик
Желтая карточка
Ж. Яхшибоев
69'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
57'
Замена
А. Архипов
️️️️
J. Kabananga
53'
30'
Желтая карточка
С. Драгун
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Нехайчик
Пас отдал
И. Стасевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Junior Kabananga
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Шахтер
1
Максим Белов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
4-3-1-2
30
Гутор
67
Бегунов
20
Сачивко
4
Хадаркевич
5
Антич
37
Сзоке
77
Кендыш
10
Яхшибоев
98
Подстрелов
7
Иванович
32
4-5-2
32
Филипович
24
Филипенко
15
6
Филипович
11
Виллумсон
14
Яблонский
21
Драгун
7
Стасевич
33
Нехайчик
15
Скавыш
31
Чичкан
32
9
Архипов
9
Архипов
32
21
Драгун
3
Бессмертный
3
Бессмертный
21
Драгун
33
Нехайчик
26
Милич
26
Милич
33
Нехайчик
15
Скавыш
14
Сигневич
14
Сигневич
15
Скавыш
Остались в запасе
Шахтер
БАТЭ
1
Максим Белов
ВР
8
Александр Селява
ОП
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
18
Tin Vukmanić
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
11
Anton Saroka
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
8
Александр Селява
ОП
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
18
Tin Vukmanić
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
11
Anton Saroka
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Шахтер - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Строитель
Новости команд
Все
Шахтер
БАТЭ
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
Вчера, 21:55
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
Вчера, 21:55
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+