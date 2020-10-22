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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсберг - ЦСКА
Вольфсберг - ЦСКА: обзор матча 22 октября 2020
Вольфсберг
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 1 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
42'
М. Лиендл (П)
5'
А. Гайч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - ЦСКА
86'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Н. Влашич
Замена
М. Павелич
️️️️
Д. Шерцер
84'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Ш. Дьен
78'
77'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Кучаев
Замена
Э. Перец
️️️️
К. Верницниг
73'
61'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Гайч
52'
Желтая карточка
Ч. Эджуке
50'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
46'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Н. Тикнизян
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Васин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Лиендл
42'
29'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
17'
Желтая карточка
Н. Влашич
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Гайч
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ОП
10
Михаэль Лиендл
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ПП
21
Шейху Дьен
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЛП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
45
Никола Влашич
АП
18
Константин Кучаев
ПП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
4-1-3-2
31
Кофлер
3
Шерцер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
27
Новак
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
10
Лиендл
24
Верницниг
9
Йовелич
21
Дьен
4-2-3-1
35
Акинфеев
5
Васин
32
Магнуссон
78
Дивеев
21
Тикнизян
18
Кучаев
22
Марадишвили
10
Обляков
45
Влашич
19
Зайнутдинов
19
Гайч
3
Шерцер
3
Павелич
3
Павелич
3
Шерцер
21
Дьен
34
Шмербек
34
Шмербек
21
Дьен
24
Верницниг
7
Перец
7
Перец
24
Верницниг
21
Тикнизян
21
Эджуке
21
Эджуке
21
Тикнизян
5
Васин
66
Дзагоев
66
Дзагоев
5
Васин
45
Влашич
8
Бистрович
8
Бистрович
45
Влашич
18
Кучаев
97
Ахметов
97
Ахметов
18
Кучаев
19
Гайч
63
Чалов
63
Чалов
19
Гайч
Остались в запасе
Вольфсберг
ЦСКА
32
Марко Сольдо
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
49
Владислав Тороп
ВР
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
32
Марко Сольдо
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Вольфсберг - ЦСКА
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Лаванттал-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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