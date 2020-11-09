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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Колорадо
Динамо Хьюстон - Колорадо: обзор матча 09 ноября 2020
Динамо Хьюстон
09.11.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Колорадо
69'
M. Manotas
61'
Ю. Намли
90+3'
Д. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Колорадо
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Рубио
Пас отдал
К. Бассетт
90'
+1
Желтая карточка
Л. Абубакар
Замена
M. Palomino
️️️️
М. Родригес
85'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
А. Ласситер
85'
81'
Замена
K. Rosenberry
️️️️
J. Kelly
ГОЛ! 1:1!
M. Manotas
69'
65'
Замена
N. Benezet
️️️️
Б. Галван
Замена
B. GarcÃa
️️️️
М. Вера
65'
Замена
A. Fuenmayor
️️️️
V. Cabrera
65'
64'
Замена
Д. Рубио
️️️️
J. Lewis
61'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Намли
Желтая карточка
V. Cabrera
59'
Желтая карточка
Д. Керен
57'
46'
Замена
J. Price
️️️️
К. Акоста
46'
Замена
Ю. Намли
️️️️
Н. Мескида
Желтая карточка
M. Figueroa
42'
Замена
N. Hansen
️️️️
Кинтеро
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
14
Marcelo Palomino
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
19
Jack Price
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
3-2-1-4
35
Марич
3
21
Лундквист
15
22
Вера
24
Керен
7
Ласситер
36
11
25
Кинтеро
8
Родригес
3-4-1-2
23
Ярброу
6
Трасти
23
Винс
5
Абубакар
20
Мескида
17
Бассетт
3
Акоста
11
Синъясики
16
Галван
14
19
8
Родригес
14
14
8
Родригес
7
Ласситер
29
Джанкуа
29
Джанкуа
7
Ласситер
36
2
2
36
22
Вера
27
27
22
Вера
25
Кинтеро
12
12
25
Кинтеро
16
Галван
99
99
16
Галван
19
2
2
19
20
Мескида
7
Намли
7
Намли
20
Мескида
3
Акоста
19
19
3
Акоста
14
11
Рубио
11
Рубио
14
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Колорадо
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
33
Steven Beitashour
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Остались в запасе
33
Steven Beitashour
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Колорадо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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