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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Портленд
Реал Солт-Лейк - Портленд: обзор матча 15 октября 2020
Реал Солт-Лейк
15.10.2020, четверг, 04:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Портленд
11'
D. Martinez
26'
Д. Крейлах
77'
Б. Туилома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Портленд
Желтая карточка
J. J. Portillo
90'
+2
Замена
J. J. Portillo
️️️️
П. Руис
85'
Замена
Т. Шмитт
️️️️
М. Чанг
85'
Замена
K. Beckerman
️️️️
N. Besler
85'
84'
Замена
М. Лориа
️️️️
П. Бонилья
84'
Замена
Д. Жупарич
️️️️
М. Фарфан
Желтая карточка
А. Эррера
82'
77'
ГОЛ! 2:1!
Б. Туилома
Пас отдал
D. Valeri
Замена
Ж. Глад
️️️️
С. Марсело
69'
Замена
Д. Мерам
️️️️
D. Martinez
64'
46'
Замена
Й. Чара
️️️️
Т. Конечны
ГОЛ! 2:0!
Д. Крейлах
Пас отдал
П. Руис
26'
Желтая карточка
С. Марсело
16'
ГОЛ! 1:0!
D. Martinez
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
5
Kyle Beckerman
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
Портленд
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
14
Andres Flores
ЦФ
1
Jeff Attinella
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
4-4-2
51
22
Эррера
30
Силва Марсело
4
14
21
Бэйрд
13
17
Руис
16
Чанг
21
87
Крейлах
4-4-2
31
Ивачич
28
Бонилья
3
Фарфан
33
Мабиала
28
Туилома
8
Паредес
8
17
Конечны
21
Чара
99
Мора
17
Эбобиссе
16
Чанг
3
Шмитт
3
Шмитт
16
Чанг
13
5
5
13
30
Силва Марсело
15
Глад
15
Глад
30
Силва Марсело
17
Руис
0
0
17
Руис
21
22
Мерам
22
Мерам
21
3
Фарфан
13
Жупарич
13
Жупарич
3
Фарфан
17
Конечны
8
Чара
8
Чара
17
Конечны
28
Бонилья
44
Лориа
44
Лориа
28
Бонилья
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Портленд
18
David Ochoa
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
14
Andres Flores
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
1
Jeff Attinella
ЦФ
15
Chris Duvall
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
18
David Ochoa
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
Остались в запасе
14
Andres Flores
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
1
Jeff Attinella
ЦФ
15
Chris Duvall
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Портленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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