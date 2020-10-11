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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 11 октября 2020
Нью-Йорк Сити
11.10.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
90+3'
А. Калленс
3'
T.
80'
L. Nguyen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 1:2!
А. Калленс
90'
+3
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Д. Сэндс
86'
Замена
T. Rocha
️️️️
К. Паркс
86'
86'
Замена
A. Delamea Mlinar
️️️️
L. Nguyen
83'
Желтая карточка
Д. Джонс
80'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
L. Nguyen
77'
Желтая карточка
К. Роу
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Х. Медина
70'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Г. Тораринссон
70'
58'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
58'
Замена
М. Полстер
️️️️
С. Калдуэлл
58'
Замена
К. Роу
️️️️
T. McNamara
58'
Замена
А. Букса
️️️️
T.
45'
Желтая карточка
L. Nguyen
37'
Замена
Кристиан
️️️️
G. Penilla C. + Bou
3'
ГОЛ! 0:1!
T.
Пас отдал
L. Nguyen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
12
T.
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
13
Michael Mancienne
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
68
Кристиан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
4-4-2
1
Джонсон
25
Шано
18
Калленс
6
Сэндс
3
4
Тораринссон
55
Паркс
4
Ринг
28
Медина
18
Тажури
11
Кастелланос
4-5-1
30
Тернер
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
17
17
Бьюкенан
24
12
12
Калдуэлл
26
6
Сэндс
5
Асеведо
5
Асеведо
6
Сэндс
55
Паркс
15
15
55
Паркс
4
Тораринссон
22
Матаррита
22
Матаррита
4
Тораринссон
28
Медина
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
28
Медина
24
19
19
24
26
22
Роу
22
Роу
26
17
68
Кристиан
68
Кристиан
17
12
Калдуэлл
8
Полстер
8
Полстер
12
Калдуэлл
12
16
Букса
16
Букса
12
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
13
Luis Barraza
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
14
Juan Torres
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
Остались в запасе
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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