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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Торонто
Нью-Йорк Сити - Торонто: обзор матча 24 сентября 2020
Нью-Йорк Сити
24.09.2020, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Торонто
90'
А. Посуэло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Торонто
90'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Посуэло
Желтая карточка
Н. Асеведо
89'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Хебер
88'
84'
Замена
P. Mullins
️️️️
A. Akinola
Желтая карточка
Д. Сэндс
73'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Г. Тораринссон
71'
Замена
А. Митрица
️️️️
Х. Медина
70'
Замена
И. Тажури
️️️️
Г. Маккей-Стивен
70'
64'
Желтая карточка
Д. Нельсон
63'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
J. Altidore
62'
Замена
J. Morrow
️️️️
T. Gallacher
Замена
Хебер
️️️️
В. Кастелланос
57'
56'
Желтая карточка
J. Altidore
46'
Замена
E. Gallardo
️️️️
N. DeLeon
40'
Желтая карточка
N. DeLeon
Желтая карточка
В. Кастелланос
36'
25'
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
А. Калленс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Торонто
26
Alex Bono
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
15
Tony Rocha
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
11
Erickson Gallardo
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
4-5-1
1
Джонсон
25
Шано
18
Калленс
6
Сэндс
3
4
Ринг
55
Паркс
28
Медина
11
Маккей-Стивен
4
Тораринссон
11
Кастелланос
2-2-1-5
26
34
17
Мавинга
22
Ларея
21
Осорио
10
Пьятти
3
17
8
Посуэло
9
18
Хебер
5
Асеведо
5
Асеведо
Хебер
4
Тораринссон
22
Матаррита
22
Матаррита
4
Тораринссон
28
Медина
28
Митрица
28
Митрица
28
Медина
11
Кастелланос
97
Хебер
97
Хебер
11
Кастелланос
11
Маккей-Стивен
18
Тажури
18
Тажури
11
Маккей-Стивен
17
26
Нельсон
26
Нельсон
17
3
2
2
3
18
11
11
18
9
13
13
9
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Торонто
15
Tony Rocha
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
15
Эрик Савалета
ЦЗ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
31
Квентин Вестберг
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
15
Tony Rocha
ЦФ
1
Brad Stuver
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
31
Квентин Вестберг
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Торонто
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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