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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Мольде
Стабек - Мольде: обзор матча 21 ноября 2020
Стабек
21.11.2020, суббота, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
0 : 3
Завершен
Мольде
45+1'
Л. Джеймс
81'
С. Грегерсен
85'
Л. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Мольде
Замена
K. Kinoshita
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
86'
85'
ГОЛ! 0:3!
Л. Джеймс
84'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
81'
ГОЛ! 0:2!
С. Грегерсен
Замена
E. Jonassen
️️️️
M. Solheim
79'
Замена
Л. Касси
️️️️
T. Lumanza
71'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
M. Antonsson
71'
61'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
М. Бьорнбак
61'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Эйкрем
60'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
52'
Замена
К. Хауген
️️️️
Б. Риса
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Джеймс
Пас отдал
Б. Риса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-3-4
12
Сандберг
3
71
Вальсвик
3
Оттесен
32
Бохинен
67
2
5
14
20
Эдвардсен
11
3-3-1-2-1
1
Линде
6
Эллингсен
15
Бьорнбак
18
Синюан
2
Уинго
14
Эушнес
33
Риса
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
90
Джеймс
5
26
26
5
67
17
Касси
17
Касси
67
14
22
Ботхейм
22
Ботхейм
14
20
Эдвардсен
19
19
20
Эдвардсен
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
23
Эйкрем
5
Хестад
5
Хестад
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
33
Риса
28
Хауген
28
Хауген
33
Риса
Остались в запасе
Стабек
Мольде
17
Kornelius Hansen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
17
Kornelius Hansen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Остались в запасе
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Стабек - Мольде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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