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FONBET Кубок России 2026/2027
СКА-Хабаровск - Рубин
СКА-Хабаровск - Рубин: обзор матча 04 ноября 2020
СКА-Хабаровск
04.11.2020, среда, 10:00
Россия. Кубок, группа 9, 3 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
75'
Р. Гаджимурадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Рубин
Желтая карточка
В. Никифоров
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Тарасов
82'
Замена
К. Климов
️️️️
К. Старфельт
Замена
В. Никифоров
️️️️
Р. Гаджимурадов
81'
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Батютин
81'
Желтая карточка
Г. Труфанов
80'
Вторая желтая
Г. Труфанов
80'
79'
Желтая карточка
К. Старфельт
78'
Желтая карточка
О. Абильдгор
ГОЛ! 1:0!
Р. Гаджимурадов
75'
Замена
К. Базелюк
️️️️
В. Брагин
70'
46'
Замена
Г. Зотов
️️️️
И. Самошников
Желтая карточка
М. Мартусевич
44'
26'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Йевтич
Желтая карточка
В. Брагин
22'
16'
Желтая карточка
И. Самошников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
32
Евгений Оанча
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
8
Артемий Малеев
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
90
Кирилл Климов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сугробов
51
Грачев
22
Труфанов
91
Суслов
27
Мануйлов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
72
Батютин
10
Гаджимурадов
11
Брагин
86
Барков
3-1-2-3-1
99
Дюпин
15
Старфельт
2
Бегич
71
Самошников
28
Абильдгор
16
Ин Бом
7
Йевтич
17
Бакаев
77
Макаров
17
Зуев
18
Игнатьев
10
Гаджимурадов
10
Никифоров
10
Никифоров
10
Гаджимурадов
72
Батютин
8
Малеев
8
Малеев
72
Батютин
11
Брагин
10
Базелюк
10
Базелюк
11
Брагин
15
Старфельт
90
Климов
90
Климов
15
Старфельт
71
Самошников
31
Зотов
31
Зотов
71
Самошников
7
Йевтич
23
Тарасов
23
Тарасов
7
Йевтич
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Рубин
53
Василий Илик
ЛЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
32
Евгений Оанча
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
32
Иван Коновалов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
53
Василий Илик
ЛЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
32
Евгений Оанча
ЦП
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча СКА-Хабаровск - Рубин
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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