Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 22 декабря 2020
Санкт-Галлен
22.12.2020, вторник, 22:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Янг Бойз
83'
T. Staubli
68'
Джордан
72'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
90'
+2
Замена
Н. Бюрги
️️️️
М. Эбишер
90'
+2
Замена
У. Гарсия
️️️️
Джордан
Желтая карточка
V. Rufli
89'
86'
Желтая карточка
М. Эбишер
85'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Элиа
Замена
V. Rufli
️️️️
А. Крауши
84'
ГОЛ! 1:2!
T. Staubli
Пас отдал
Б. Фазлийи
83'
77'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Фасснахт
77'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Нгамале
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Я. Летар
75'
Замена
T. Staubli
️️️️
B. Traore
75'
72'
ГОЛ! 0:2!
Джордан
Пас отдал
М. Элиа
68'
ГОЛ! 0:1!
Джордан
Пас отдал
К. Фасснахт
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Б. Бабич
63'
Замена
К. Дуа
️️️️
Э. Йуан
63'
62'
Желтая карточка
Джордан
Желтая карточка
Я. Летар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
99
Vincent Rufli
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
11
Andre Ribeiro
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-4-3
1
Зиги
28
Мухайм
23
Фазлийи
14
Летар
4
Стильхарт
17
Крауши
16
Гертлер
88
Квинтийя
27
Йуан
27
Бабич
21
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
5
Камара
15
Зесигер
21
Лефор
35
Мартинс
16
Фасснахт
20
Эбишер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
27
Йуан
9
Дуа
9
Дуа
27
Йуан
17
Крауши
99
99
17
Крауши
21
26
26
21
27
Бабич
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Бабич
14
Летар
19
19
14
Летар
16
Фасснахт
32
Ридер
32
Ридер
16
Фасснахт
9
Джордан
25
Гарсия
25
Гарсия
9
Джордан
20
Эбишер
5
Бюрги
5
Бюрги
20
Эбишер
12
Элиа
10
Сулеймани
10
Сулеймани
12
Элиа
13
Нгамале
10
Мамбимби
10
Мамбимби
13
Нгамале
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
11
Andre Ribeiro
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
30
Нико Майер
АП
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
11
Andre Ribeiro
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
Остались в запасе
30
Нико Майер
АП
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Санкт-Галлен
Янг Бойз
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+