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Манчестер Юнайтед - Блэкберн
Манчестер Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 31 октября 2009
Манчестер Юнайтед
31.10.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
55'
Д. Бербатов
87'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Блэкберн
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Андерсон
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Д. Данн
Замена
Н. Калинич
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Г. Обертан
️️️️
Нани
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
К. Эндрюс
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
П. Эвра
Желтая карточка
П. Шимбонда
Желтая карточка
Б. Эмертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
39
Паскаль Шимбонда
ПЗ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
17
Дэвид Данн
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
30
Эванс
30
Браун
16
О'Ши
16
Кэррик
28
Андерсон
25
Валенсия
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
4-1-4-1
17
Робинсон
39
Шимбонда
4
Самба
17
Нельсен
28
Живе
15
Н'Зонзи
7
Эмертон
17
Данн
42
Эндрюс
21
Диуф
9
Ди Санто
17
Нани
32
Обертан
32
Обертан
17
Нани
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
42
Эндрюс
8
Педерсен
8
Педерсен
42
Эндрюс
9
Ди Санто
9
Калинич
9
Калинич
9
Ди Санто
17
Данн
0
МакКарти
0
МакКарти
17
Данн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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