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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Блэкберн
Арсенал - Блэкберн: обзор матча 04 октября 2009
Арсенал
04.10.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
6 : 2
Завершен
Блэкберн
17'
Т. Вермален
33'
Р. ван Перси
37'
А. Аршавин
57'
С. Фабрегас
76'
Т. Уолкотт
90'
Н. Бендтнер
5'
С. Н'Зонзи
31'
Д. Данн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Блэкберн
ГОЛ! 6:2!
Н. Бендтнер
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 5:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Б. МакКарти
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Т. Росицки
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Д. Данн
ГОЛ! 4:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
Т. Росицки
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
Б. Эмертон
Желтая карточка
Р. ван Перси
+2
ГОЛ! 3:2!
А. Аршавин
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 1:2!
Д. Данн
Пас отдал
Б. Эмертон
ГОЛ! 1:1!
Т. Вермален
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЦЗ
28
Гаэль Живе
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Дэвид Данн
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
3
Клиши
36
Галлас
4
Вермален
3
Санья
10
Росицки
5
Диаби
8
Сонг
4
Фабрегас
28
Аршавин
32
ван Перси
4-4-2
17
Робинсон
2
Якобсен
39
Шимбонда
28
Живе
13
Ольссон
7
Эмертон
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
21
Диуф
17
Данн
9
Ди Санто
4
Фабрегас
21
Рэмзи
21
Рэмзи
4
Фабрегас
10
Росицки
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Росицки
28
Аршавин
32
Бендтнер
32
Бендтнер
28
Аршавин
МакКарти
30
Хойлетт
30
Хойлетт
МакКарти
7
Эмертон
8
Педерсен
8
Педерсен
7
Эмертон
17
Данн
0
МакКарти
0
МакКарти
17
Данн
Остались в запасе
Арсенал
Блэкберн
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Арсенал - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:25 (прямая)
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