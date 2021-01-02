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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Йени Малатьяспор
Анкарагюджю - Йени Малатьяспор: обзор матча 02 января 2021
Анкарагюджю
02.01.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
4'
Д. Лукасик
37'
Д. Пайнтсил (П)
88'
Т. Бервен
76'
Ю. Ндайшими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 3:1!
Т. Бервен
Пас отдал
С. Лобжанидзе
88'
Замена
С. Четин
️️️️
Д. Лукасик
86'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Болинжи
85'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Чекичи
85'
82'
Красная карточка
К. Хафез
Желтая карточка
Д. Лукасик
81'
81'
Желтая карточка
S. Kaya
Желтая карточка
Р. Фридрих
79'
76'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
Б. Тетти
68'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
З. Явру
Замена
Л. Аджич
️️️️
Д. Пайнтсил
61'
46'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
K. Kanatsızkuş
46'
Замена
И. Чебаке
️️️️
O. Sahan
46'
Замена
Б. Тетти
️️️️
U. Bulut
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Пайнтсил
37'
Замена
Э. Дикмен
️️️️
С. Кициу
30'
Желтая карточка
С. Кициу
19'
14'
Желтая карточка
O. Sahan
ГОЛ! 1:0!
Д. Лукасик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
3-5-2
30
Фридрих
89
Тюран
70
Кициу
31
Шарлия
42
Воца
12
Лобжанидзе
23
Лукасик
28
Пайнтсил
6
Канкая
19
Болинжи
8
Чекичи
3-3-4
25
Эзбир
7
Фофана
18
Явру
15
Хафез
30
55
Ндайшими
70
9
26
13
17
70
Кициу
4
Дикмен
4
Дикмен
70
Кициу
28
Пайнтсил
9
Аджич
9
Аджич
28
Пайнтсил
23
Лукасик
18
Четин
18
Четин
23
Лукасик
8
Чекичи
10
Диуссе
10
Диуссе
8
Чекичи
19
Болинжи
19
Бервен
19
Бервен
19
Болинжи
17
11
Топалли
11
Топалли
17
18
Явру
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
18
Явру
70
29
Чебаке
29
Чебаке
70
9
30
Тетти
30
Тетти
9
Остались в запасе
Анкарагюджю
Йени Малатьяспор
80
Berke Gurbuz
ЦФ
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
8
F. Zuqui
ЦФ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
80
Berke Gurbuz
ЦФ
40
Юсуф Эрен Гекташ
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
Остались в запасе
8
F. Zuqui
ЦФ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Анкарагюджю - Йени Малатьяспор
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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2024.04.19 09:55
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2023.12.15 10:02
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