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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Белененсеш
Порту - Белененсеш: обзор матча 19 мая 2021
Порту
19.05.2021, среда, 20:00
Португалия. Примейра, 34 тур
4 : 0
Завершен
Белененсеш
14'
М. Тареми
28'
М. Груйич
51'
Т. Мартинес
82'
Д. Лейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Белененсеш
ГОЛ! 4:0!
Д. Лейте
Пас отдал
Ф. Виейра
82'
82'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
78'
Замена
N. Varela
️️️️
Р. Лима
Замена
Карраша
️️️️
В. Манафа
69'
Замена
Р. Бару
️️️️
М. Груйич
69'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Т. Мартинес
64'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
64'
Желтая карточка
Д. Лейте
63'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Л. Диас
60'
59'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
А. Соуза
ГОЛ! 3:0!
Т. Мартинес
Пас отдал
М. Тареми
51'
46'
Замена
Ч. Акас
️️️️
Т. Рибейру
32'
Желтая карточка
Т. Пете
ГОЛ! 2:0!
М. Груйич
Пас отдал
Ж. Мариу
28'
Желтая карточка
В. Манафа
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
Пас отдал
Отавио
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
27
Карраша
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
34
Danny
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Маркесин
17
Мариу
2
Лейте
3
Пепе
13
Манафа
8
Груйич
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
9
Тареми
11
Мартинес
3-2-1-2-2
33
Крицюк
37
Силва
12
Пете
2
Калила
16
Рибейру
28
Лима
6
Тайра
20
Кардозу
77
Соуза
0
9
Кассьерра
11
Мартинес
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Мартинес
13
Манафа
27
Карраша
27
Карраша
13
Манафа
8
Груйич
28
Бару
28
Бару
8
Груйич
14
Диас
20
Виейра
20
Виейра
14
Диас
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
16
Рибейру
27
Акас
27
Акас
16
Рибейру
77
Соуза
13
Ситхоле
13
Ситхоле
77
Соуза
0
19
19
0
28
Лима
5
5
28
Лима
Остались в запасе
Порту
Белененсеш
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
28
Édgar Pacheco
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
Остались в запасе
28
Édgar Pacheco
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Порту - Белененсеш
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
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