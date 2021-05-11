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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Белененсеш
Тондела - Белененсеш: обзор матча 11 мая 2021
Тондела
11.05.2021, вторник, 18:00
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 3
Завершен
Белененсеш
3'
М. Гонсалес
20'
М. Кассьерра
39'
М. Кардозу (П)
59'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Белененсеш
90'
Замена
N. Varela
️️️️
А. Соуза
90'
Замена
N. Varela
️️️️
S. Varela
89'
Желтая карточка
S. Varela
Желтая карточка
Р. Олабе
89'
83'
Замена
А. Тайра
️️️️
Я. Ситхоле
74'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
М. Кардозу
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Х. Грау
67'
59'
ГОЛ! 1:3!
М. Кассьерра
Пас отдал
S. Varela
Замена
B.
️️️️
Т. Алмейда
56'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Кардозу
Желтая карточка
Т. Алмейда
36'
Желтая карточка
E. Martínez
33'
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
ГОЛ! 1:0!
М. Гонсалес
Пас отдал
Ж. Педру
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
6
Bruno Ramires
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
3-3-4
88
20
Феррейра
23
19
Алмейда
16
Грау
16
Олабе
8
Педру
21
10
9
Гонсалес
7
Агра
4-2-2-2
33
Крицюк
12
Пете
28
Лима
37
Силва
16
Рибейру
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
77
Соуза
0
9
Кассьерра
16
Грау
18
Арканджо
18
Арканджо
16
Грау
19
Алмейда
2
2
19
Алмейда
13
Ситхоле
6
Тайра
6
Тайра
13
Ситхоле
20
Кардозу
19
19
20
Кардозу
0
5
5
0
Остались в запасе
Тондела
Белененсеш
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Тондела - Белененсеш
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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