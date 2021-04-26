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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Жил Висенте
Белененсеш - Жил Висенте: обзор матча 26 апреля 2021
Белененсеш
26.04.2021, понедельник, 19:00
Португалия. Примейра, 29 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
51'
А. Соуза
90+1'
F. Jose Coelho Teixeira
43'
П. Маркеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Жил Висенте
Желтая карточка
F. Jose Coelho Teixeira
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
F. Jose Coelho Teixeira
Пас отдал
А. Тайра
90'
+1
87'
Желтая карточка
Родригао
87'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Педринью
Замена
Д. Калила
️️️️
Я. Ситхоле
78'
Замена
А. Тайра
️️️️
А. Соуза
78'
76'
Замена
С. Лино
️️️️
П. Маркеш
Замена
Й. ван дер Гаг
️️️️
S. Varela
68'
61'
Замена
A. Leautey
️️️️
К. Фуджимото
61'
Замена
T.
️️️️
Э. Гомеш
ГОЛ! 1:1!
А. Соуза
51'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
Т. Пете
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
П. Маркеш
Пас отдал
Ж. Перейра
21'
Желтая карточка
В. Карвальо
Желтая карточка
Энрике
4'
Желтая карточка
А. Соуза
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Жил Висенте
33
Denis
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
Жил Висенте
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
4-2-2-2
33
Крицюк
16
Рибейру
12
Пете
28
Лима
3
Энрике
13
Ситхоле
28
Эшгайю
77
Соуза
20
Кардозу
9
Кассьерра
0
4-1-2-1-2
33
2
Перейра
26
Фернандеш
5
Родригао
55
Гомеш
30
Минейро
6
Карвальо
8
Педринью
19
Фуджимото
7
Лоуренси
43
Маркеш
77
Соуза
6
Тайра
6
Тайра
77
Соуза
12
Пете
19
19
12
Пете
0
10
ван дер Гаг
10
ван дер Гаг
0
13
Ситхоле
2
Калила
2
Калила
13
Ситхоле
55
Гомеш
31
31
55
Гомеш
19
Фуджимото
50
50
19
Фуджимото
8
Педринью
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
8
Педринью
43
Маркеш
16
Лино
16
Лино
43
Маркеш
Остались в запасе
Белененсеш
Жил Висенте
27
Чима Акас
ЛЗ
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
27
Паулиньо
ЦЗ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
27
Чима Акас
ЛЗ
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
27
Паулиньо
ЦЗ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Белененсеш - Жил Висенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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