Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Морейренcе
Пасуш де Феррейра - Морейренcе: обзор матча 20 марта 2021
Пасуш де Феррейра
20.03.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 24 тур
3 : 0
Завершен
Морейренcе
12'
D. Tanque (П)
20'
Л. Сингх
44'
Э. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Морейренcе
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Э. Феррейра
88'
Замена
Уилтон
️️️️
Б. Кошта
88'
87'
Замена
L. Rodrigues
️️️️
Р. Мартинс
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Л. Сингх
78'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
78'
Желтая карточка
Л. Сингх
76'
75'
Замена
А. Луис
️️️️
Ян
Желтая карточка
Ф. Фонсека
73'
Замена
М. Кальдерон
️️️️
Л. Карлос
65'
Желтая карточка
Л. Карлос
48'
46'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
A. Soares
ГОЛ! 3:0!
Э. Феррейра
Пас отдал
Л. Сингх
44'
ГОЛ! 2:0!
Л. Сингх
Пас отдал
D. Tanque
20'
Желтая карточка
D. Tanque
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
D. Tanque
12'
10'
Желтая карточка
Н. Феррарези
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Пасуш де Феррейра
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Морейренcе
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
4-4-2
1
Жорди
44
26
Маракас
5
Ребошу
2
Фонсека
22
Карлос
28
Кошта
11
Сингх
46
Эустакиу
7
Феррейра
99
4-3-1-2
14
Пасинато
1
Силва
5
Конте
33
5
Феррарези
17
Франку
6
6
Пачеко
18
Ян
33
9
Мартинс
99
45
Педру
45
Педру
99
7
Феррейра
8
8
7
Феррейра
22
Карлос
33
Кальдерон
33
Кальдерон
22
Карлос
11
Сингх
7
7
11
Сингх
28
Кошта
9
Уилтон
9
Уилтон
28
Кошта
8
Симао
8
Симао
9
Мартинс
20
20
9
Мартинс
18
Ян
9
Луис
9
Луис
18
Ян
6
14
Пирес
14
Пирес
6
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Морейренcе
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Морейренcе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Морейренcе
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+