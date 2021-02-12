Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Белененсеш
Фамаликан - Белененсеш: обзор матча 12 февраля 2021
Фамаликан
12.02.2021, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 19 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Белененсеш
89'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
Желтая карточка
Пепе
84'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
Э. Тавареш
77'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Гедеш
77'
75'
Замена
А. Соуза
️️️️
М. Кардозу
75'
Замена
А. Тайра
️️️️
Т. Пете
69'
Желтая карточка
Т. Пете
Замена
J. Robert
️️️️
И. Родригес
66'
Замена
D. Figueiras
️️️️
Риччели
66'
59'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
Желтая карточка
И. Родригес
49'
Желтая карточка
К. Вердонк
45'
Замена
К. Вердонк
️️️️
Р. Винагре
33'
22'
Желтая карточка
S. Varela
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
88
Пепе
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
30
Richard
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Жуниор
19
Винагре
3
Вильям
5
Риччели
5
Кейруш
5
Угарте
88
Пепе
23
Диаш
19
Тавареш
7
Родригес
15
Гедеш
3-2-2-1-2
33
Крицюк
28
Лима
12
Пете
2
Калила
16
Рибейру
3
Энрике
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
0
9
Кассьерра
7
Родригес
50
50
7
Родригес
19
Тавареш
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
19
Тавареш
5
Риччели
7
7
5
Риччели
19
Винагре
24
Вердонк
24
Вердонк
19
Винагре
15
Гедеш
33
Силва
33
Силва
15
Гедеш
0
19
19
0
12
Пете
6
Тайра
6
Тайра
12
Пете
20
Кардозу
77
Соуза
77
Соуза
20
Кардозу
Остались в запасе
Фамаликан
Белененсеш
31
Andrija Luković
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
12
Густаво Ассунсао
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
30
Richard
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
31
Andrija Luković
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
12
Густаво Ассунсао
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
Остались в запасе
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
30
Richard
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Фамаликан - Белененсеш
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
Все
Фамаликан
Белененсеш
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+