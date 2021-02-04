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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Порту
Белененсеш - Порту: обзор матча 04 февраля 2021
Белененсеш
04.02.2021, четверг, 22:00
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Порту
Желтая карточка
Р. Лима
90'
+17
Замена
R.
️️️️
М. Кардозу
90'
+13
87'
Желтая карточка
М. Марега
85'
Замена
З. Сануси
️️️️
В. Манафа
Замена
Р. Лима
️️️️
Д. Калила
74'
Желтая карточка
Г. Силва
73'
70'
Замена
Х. Корона
️️️️
Эванилсон
70'
Замена
М. Марега
️️️️
Ф. Виейра
Замена
М. Кассьерра
️️️️
S. Varela
68'
Замена
А. Тайра
️️️️
Я. Ситхоле
68'
57'
Замена
Л. Диас
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Я. Ситхоле
14'
Желтая карточка
Д. Калила
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
6
Bruno Ramires
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
30
Richard
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-2-2-2-1
33
Крицюк
37
Силва
2
Калила
12
Пете
16
Рибейру
3
Энрике
13
Ситхоле
28
Эшгайю
77
Соуза
20
Кардозу
0
4-1-2-1-2
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
3
Пепе
14
Нану
8
Урибе
20
Виейра
27
Оливейра
7
Андерсон
9
Эванилсон
9
Тареми
13
Ситхоле
6
Тайра
6
Тайра
13
Ситхоле
2
Калила
28
Лима
28
Лима
2
Калила
20
Кардозу
30
30
20
Кардозу
0
9
Кассьерра
9
Кассьерра
0
9
Эванилсон
17
Корона
17
Корона
9
Эванилсон
7
Андерсон
14
Диас
14
Диас
7
Андерсон
20
Виейра
91
Марега
91
Марега
20
Виейра
13
Манафа
12
Сануси
12
Сануси
13
Манафа
Остались в запасе
Белененсеш
Порту
6
Bruno Ramires
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
6
Bruno Ramires
ЦФ
18
Goncalo Agrelos
ЦФ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
14
Dieguinho
ЦФ
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Белененсеш - Порту
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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