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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Белененсеш
Жил Висенте - Белененсеш: обзор матча 04 января 2021
Жил Висенте
04.01.2021, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Белененсеш
Замена
И. Барай
️️️️
A. Leautey
90'
+2
Замена
A. Isaiah
️️️️
В. Карвальо
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
F. Jose Coelho Teixeira
Желтая карточка
Л. Минейро
90'
85'
Замена
R.
️️️️
Д. Калила
84'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
М. Кардозу
84'
Замена
C.
️️️️
Я. Ситхоле
Желтая карточка
T.
80'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
Лоуренси
73'
15'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
27
Leandrinho
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Белененсеш
3
Luca van der Gaag
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
8
Caue
ЦФ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
30
Richard
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-1-2-4
99
Араухо
5
Родригао
26
Фернандеш
2
Перейра
30
Минейро
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
31
7
Лоуренси
16
Лино
50
3-4-2-1
33
Крицюк
28
Лима
37
Силва
2
Калила
13
Ситхоле
28
Эшгайю
34
6
Тайра
20
Кардозу
77
Соуза
0
7
Лоуренси
19
Фуджимото
19
Фуджимото
7
Лоуренси
6
Карвальо
99
99
6
Карвальо
50
77
Барай
77
Барай
50
0
19
19
0
13
Ситхоле
8
8
13
Ситхоле
2
Калила
30
30
2
Калила
20
Кардозу
9
Кассьерра
9
Кассьерра
20
Кардозу
Остались в запасе
Жил Висенте
Белененсеш
27
Leandrinho
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
3
Luca van der Gaag
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
27
Leandrinho
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
3
Luca van der Gaag
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Жил Висенте - Белененсеш
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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