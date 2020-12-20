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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Боавишта
Пасуш де Феррейра - Боавишта: обзор матча 20 декабря 2020
Пасуш де Феррейра
20.12.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 1
Завершен
Боавишта
84'
Ж. Педру
61'
А. Элис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Боавишта
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Сингх
85'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педру
84'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Ф. Фонсека
77'
Замена
Уилтон
️️️️
Б. Кошта
77'
75'
Замена
Шоу
️️️️
Ю. Нжийе
68'
Замена
J. Gómez
️️️️
К. Кастро
64'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Г. Сауэр
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Э. Феррейра
64'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Элис
Пас отдал
А. Гомес
52'
Желтая карточка
Х. Гарсия
45'
+1
Желтая карточка
А. Элис
Желтая карточка
D. Tanque
40'
38'
Желтая карточка
Я. Амаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
6
Jesús Gómez
ЦФ
4-4-2
1
Жорди
5
Рябчук
44
26
Маракас
2
Фонсека
28
Кошта
46
Эустакиу
11
Сингх
22
Карлос
99
7
Феррейра
4-1-3-1-1
1
Жардим
42
Кастро
15
Авазим
4
Каннон
25
Амаш
6
Хави Гарсия
27
Паула
7
Сауэр
7
Гомес
17
Элис
10
Нжийе
2
Фонсека
45
Педру
45
Педру
2
Фонсека
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
7
Феррейра
7
7
7
Феррейра
11
Сингх
7
Амарал
7
Амарал
11
Сингх
28
Кошта
9
Уилтон
9
Уилтон
28
Кошта
42
Кастро
6
6
42
Кастро
7
Сауэр
10
Сантуш
10
Сантуш
7
Сауэр
10
Нжийе
14
Шоу
14
Шоу
10
Нжийе
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Боавишта
31
Michael
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
9
J. Benguche
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
23
Натан
ПЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
Остались в запасе
9
J. Benguche
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
23
Натан
ПЗ
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Боавишта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
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2025.08.28 20:33
2
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2025.05.20 12:44
1
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