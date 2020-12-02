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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Пасуш де Феррейра
Морейренcе - Пасуш де Феррейра: обзор матча 02 декабря 2020
Морейренcе
02.12.2020, среда, 00:45
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
10'
D. Tanque
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Пасуш де Феррейра
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Г. Франку
81'
81'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Пачеко
81'
75'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Сингх
65'
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Феррейра
65'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Карлос
Замена
Ф. Соареш
️️️️
A. Soares
56'
Желтая карточка
Г. Франку
51'
10'
ГОЛ! 0:1!
D. Tanque
Пас отдал
О. Рябчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Морейренcе
40
Рейналдо
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
31
Michael
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
4-4-2
14
Пасинато
5
Феррарези
5
33
25
17
Франку
14
Пирес
6
Пачеко
6
33
9
Луис
4-4-2
1
Жорди
2
Фонсека
44
2
Баксиньо
5
Рябчук
22
Карлос
46
Эустакиу
28
Кошта
11
Сингх
7
Феррейра
99
17
Франку
20
Тавареш
20
Тавареш
17
Франку
6
Пачеко
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Пачеко
6
22
Соареш
22
Соареш
6
99
45
Педру
45
Педру
99
22
Карлос
44
Диаби
44
Диаби
22
Карлос
7
Феррейра
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Феррейра
11
Сингх
7
Амарал
7
Амарал
11
Сингх
Остались в запасе
Морейренcе
Пасуш де Феррейра
11
Jefferson
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
11
Jefferson
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
Остались в запасе
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Морейренcе - Пасуш де Феррейра
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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Морейренcе
Пасуш де Феррейра
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