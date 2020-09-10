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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Динамо Хьюстон
Колорадо - Динамо Хьюстон: обзор матча 10 сентября 2020
Колорадо
10.09.2020, четверг, 04:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
90+6'
Л. Абубакар
46'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 1:1!
Л. Абубакар
Пас отдал
С. Винс
90'
+6
Желтая карточка
Д. Рубио
90'
+2
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Акоста
84'
Замена
К. Бассетт
️️️️
Д. Рубио
75'
Замена
N. Benezet
️️️️
J. Lewis
75'
74'
Замена
A. Fuenmayor
️️️️
V. Cabrera
58'
Замена
А. Ласситер
️️️️
N. Hansen
58'
Замена
Кинтеро
️️️️
T. MartÃnez
57'
Замена
M. Manotas
️️️️
К. Рамирес
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Рамирес
Пас отдал
М. Родригес
46'
Замена
B. GarcÃa
️️️️
W. Zahibo
Замена
J. Price
️️️️
C. Warner
46'
Желтая карточка
J. Lewis
20'
Желтая карточка
Л. Абубакар
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
21
Адам Лундквист
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Jack Price
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
0
N. Lemoine
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
4-2-4
23
Ярброу
6
Трасти
5
Абубакар
23
Винс
2
3
Акоста
7
Намли
32
85
Камара
14
11
Рубио
2-3-5
35
Марич
21
Лундквист
5
Струна
24
Керен
0
23
16
8
Родригес
12
36
21
Рамирес
14
99
99
14
11
Рубио
17
Бассетт
17
Бассетт
11
Рубио
32
19
19
32
3
Акоста
20
Мескида
20
Мескида
3
Акоста
12
7
Ласситер
7
Ласситер
12
36
2
2
36
0
27
27
0
23
25
Кинтеро
25
Кинтеро
23
21
Рамирес
11
11
21
Рамирес
Остались в запасе
Колорадо
Динамо Хьюстон
19
Jeremy Kelly
ЦФ
16
Брайан Галван
ПВ
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
0
N. Lemoine
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
19
Jeremy Kelly
ЦФ
16
Брайан Галван
ПВ
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
Остались в запасе
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
0
N. Lemoine
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Колорадо - Динамо Хьюстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
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