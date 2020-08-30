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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Реал Солт-Лейк
Портленд - Реал Солт-Лейк: обзор матча 30 августа 2020
Портленд
30.08.2020, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 4
Завершен
Реал Солт-Лейк
6'
Д. Чара
21'
Я. Незгода
70'
С. Бланко
85'
Ф. Мора
19'
К. Бэйрд
48'
Д. Крейлах
90'
G. Rossi
90+4'
S. Johnson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Реал Солт-Лейк
90'
+4
ГОЛ! 4:4!
S. Johnson
Пас отдал
К. Бэйрд
Замена
Р. Самбрано
️️️️
D. Valeri
90'
+3
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Бланко
90'
+3
90'
ГОЛ! 4:3!
G. Rossi
Пас отдал
Д. Крейлах
ГОЛ! 4:2!
Ф. Мора
Пас отдал
С. Бланко
85'
84'
Замена
G. Rossi
️️️️
М. Чанг
81'
Желтая карточка
S. Johnson
81'
Замена
S. Johnson
️️️️
П. Руис
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
78'
Замена
Э. Поло
️️️️
Ж. Эбобиссе
78'
ГОЛ! 3:2!
С. Бланко
Пас отдал
Ж. Эбобиссе
70'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
69'
Желтая карточка
Л. Мабиала
67'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
67'
66'
Замена
E. Luiz
️️️️
Д. Мерам
48'
ГОЛ! 2:2!
Д. Крейлах
Желтая карточка
Д. Чара
30'
ГОЛ! 2:1!
Я. Незгода
Пас отдал
D. Valeri
21'
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Бэйрд
ГОЛ! 1:0!
Д. Чара
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Chris Duvall
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
24
Энди Поло
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
10
Milan Iloski
ЦФ
0
G. Rossi
ЦФ
50
Sam Johnson
ЦФ
4-4-2
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
4
15
29
Бланко
21
Чара
8
19
Уильямсон
17
Эбобиссе
11
Незгода
4-5-1
51
14
30
Силва Марсело
22
Эррера
4
16
Чанг
22
Мерам
21
Бэйрд
17
Руис
11
Русняк
87
Крейлах
8
26
Самбрано
26
Самбрано
8
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
17
Эбобиссе
24
Поло
24
Поло
17
Эбобиссе
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
29
Бланко
44
Лориа
44
Лориа
29
Бланко
16
Чанг
0
0
16
Чанг
17
Руис
50
50
17
Руис
22
Мерам
25
25
22
Мерам
Остались в запасе
Портленд
Реал Солт-Лейк
28
Пабло Бонилья
ПЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
10
Milan Iloski
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
28
Пабло Бонилья
ПЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЦП
Остались в запасе
10
Milan Iloski
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Портленд - Реал Солт-Лейк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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