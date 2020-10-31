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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Шахтер
Белшина - Шахтер: обзор матча 31 октября 2020
Белшина
31.10.2020, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
1 : 5
Завершен
Шахтер
90+2'
Д. Левицкий
59'
Ж. Яхшибоев
63'
Ж. Яхшибоев
75'
Ю. Сзоке
81'
Ж. Яхшибоев
86'
Ю. Кендыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белшина - Шахтер
ГОЛ! 1:5!
Д. Левицкий
90'
+2
87'
Замена
И. Бурко
️️️️
Р. Бегунов
86'
ГОЛ! 0:5!
Ю. Кендыш
85'
Замена
D. Bodul
️️️️
Ж. Яхшибоев
81'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Яхшибоев
79'
Замена
А. Архипов
️️️️
J. Kabananga
75'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Сзоке
Желтая карточка
С. Глебко
67'
Замена
Д. Левицкий
️️️️
В. Соланович
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Яхшибоев
59'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Яхшибоев
Желтая карточка
D. Kovalevski
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
0
R. Salimov
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Junior Kabananga
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Белшина
12
Павел Охремчук
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
0
D. Lebedev
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
69
Roman Vorobey
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Шахтер
1
Максим Белов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
4-3-4
27
29
3
Одеойибо
19
Кучинский
11
23
Соланович
0
0
0
17
Глебко
13
Харитонович
3-1-3-1-2
30
Гутор
67
Бегунов
4
Хадаркевич
5
Антич
8
Селява
10
Яхшибоев
77
Кендыш
37
Сзоке
98
Подстрелов
19
32
23
Соланович
11
Левицкий
11
Левицкий
23
Соланович
67
Бегунов
5
Бурко
5
Бурко
67
Бегунов
32
9
Архипов
9
Архипов
32
10
Яхшибоев
0
0
10
Яхшибоев
Остались в запасе
Белшина
Шахтер
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
12
Павел Охремчук
ВР
69
Roman Vorobey
ЦФ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
0
D. Lebedev
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Александр Володько
1
Максим Белов
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
12
Павел Охремчук
ВР
69
Roman Vorobey
ЦФ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
0
D. Lebedev
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Белшина - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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