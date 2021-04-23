Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 23 апреля 2021
Арсенал
23.04.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
76'
Б. Лено (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
89'
Замена
Й. Мина
️️️️
Ришарлисон
86'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Х. Родригес
Замена
Виллиан
️️️️
К. Чамберс
83'
76'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Лено
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Э. Нкетиа
74'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Н. Пепе
74'
68'
Желтая карточка
Ф. Делф
65'
Замена
Ф. Делф
️️️️
А. Гомеш
63'
Желтая карточка
М. Холгейт
55'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
Т. Парти
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЦП
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лено
12
Чамберс
4
Мари
6
Холдинг
34
Джака
25
Себальос
18
Парти
32
Смит-Роу
7
Сака
9
Нкетиа
19
Пепе
4-3-1-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
4
Годфри
27
Холгейт
12
Динь
10
Сигурдссон
25
Аллан
20
Гомеш
23
Родригес
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
12
Чамберс
10
Виллиан
10
Виллиан
12
Чамберс
19
Пепе
8
Эдегор
8
Эдегор
19
Пепе
9
Нкетиа
7
Мартинелли
7
Мартинелли
9
Нкетиа
47
Ришарлисон
22
Мина
22
Мина
47
Ришарлисон
20
Гомеш
18
Делф
18
Делф
20
Гомеш
23
Родригес
22
Дэвис
22
Дэвис
23
Родригес
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
33
Натан Бродхед
ЦФ
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
33
Натан Бродхед
ЦФ
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Арсенал - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Эвертон
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+