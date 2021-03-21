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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 21 марта 2021
Вест Хэм
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Арсенал
15'
Д. Лингард
17'
Д. Боуэн
32'
Т. Соучек
38'
Т. Соучек (АГ)
61'
К. Доусон (АГ)
82'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
А. Ляказетт
Желтая карточка
А. Крессуэлл
89'
Желтая карточка
М. Антонио
88'
82'
ГОЛ! 3:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Пепе
81'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
С. Бенрахма
79'
74'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
74'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Г. Джака
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Боуэн
74'
61'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Доусон
Желтая карточка
В. Цоуфал
59'
38'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Т. Соучек
ГОЛ! 3:0!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Антонио
32'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Лингард
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лингард
Пас отдал
М. Антонио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
77
Лингард
10
Бенрахма
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-2-2
1
Лено
12
Чамберс
4
Луис
4
Мари
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
91
Ляказетт
7
Обамеянг
10
Бенрахма
2
Фредерикс
2
Фредерикс
10
Бенрахма
20
Боуэн
16
Нобл
16
Нобл
20
Боуэн
34
Джака
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
34
Джака
7
Обамеянг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Обамеянг
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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