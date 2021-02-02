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Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 02 февраля 2021
Вулверхэмптон
02.02.2021, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
45+5'
Р. Невеш (П)
49'
Ж. Моутинью
32'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
90'
+1
75'
Замена
Р. Рунарссон
️️️️
Т. Парти
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Р. Невеш
74'
72'
Красная карточка
Б. Лено
62'
Желтая карточка
Г. Джака
61'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Н. Пепе
ГОЛ! 2:1!
Ж. Моутинью
49'
Желтая карточка
Р. Невеш
48'
46'
Замена
Габриэль
️️️️
А. Ляказетт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Невеш
45'
+5
45'
+3
Красная карточка
Д. Луис
41'
Желтая карточка
Т. Парти
32'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
А. Ляказетт
Желтая карточка
М. Килман
28'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Патрисиу
3
Килман
30
Боли
15
Коди
27
Семеду
8
Невеш
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
12
Виллиан Жозе
11
Поденсе
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Бельерин
4
Луис
6
Холдинг
21
Соареш
34
Джака
32
Смит-Роу
18
Парти
7
Сака
19
Пепе
91
Ляказетт
8
Невеш
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Невеш
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
18
Парти
31
Рунарссон
31
Рунарссон
18
Парти
91
Ляказетт
6
Габриэль
6
Габриэль
91
Ляказетт
19
Пепе
7
Обамеянг
7
Обамеянг
19
Пепе
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
10
Виллиан
ЛВ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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