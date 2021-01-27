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АПЛ 2026/2027
Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 27 января 2021
Челси
27.01.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вулверхэмптон
90'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Траоре
Замена
М. Маунт
️️️️
Х. Зиеш
82'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
77'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Б. Чилвел
76'
72'
Замена
В. Жозе
️️️️
Д. Поденсе
Желтая карточка
Б. Чилвел
62'
51'
Желтая карточка
П. Нету
46'
Замена
К. Хувер
️️️️
Р. Айт Нури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-3-1-2
16
Менди
33
Чилвел
22
Рюдигер
3
Силва
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
22
Зиеш
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
9
Жиру
29
Хаверц
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
3
Килман
21
Айт Нури
30
Боли
27
Семеду
8
Невеш
15
Коди
18
Дендокер
24
Траоре
11
Поденсе
7
Нету
33
Чилвел
11
Пулишич
11
Пулишич
33
Чилвел
22
Зиеш
7
Маунт
7
Маунт
22
Зиеш
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
21
Айт Нури
25
Хувер
25
Хувер
21
Айт Нури
24
Траоре
8
Моутинью
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Поденсе
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
17
Витинья
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
17
Витинья
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Фабиу Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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