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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Аустрия
Адмира Ваккер - Аустрия: обзор матча 26 января 2021
Адмира Ваккер
26.01.2021, вторник, 20:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Аустрия
60'
Б. Пихлер
70'
Г. Тигль
78'
Й. Хандль
83'
Й. Хандль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Аустрия
84'
Замена
П. Виммер
️️️️
Б. Пихлер
83'
ГОЛ! 0:4!
Й. Хандль
Пас отдал
М. Зуттнер
Замена
M. Hausjell
️️️️
D. Starkl
82'
Замена
Л. Малишек
️️️️
М. Бройниг
82'
78'
ГОЛ! 0:3!
Й. Хандль
75'
Замена
M. Madl
️️️️
A. GrÃ¼nwald
75'
Замена
Й. Хандль
️️️️
C. Schosswendter
70'
ГОЛ! 0:2!
Г. Тигль
Пас отдал
М. Саркария
Замена
A. Wooten
️️️️
E. Hoffer
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Б. Пихлер
Пас отдал
М. Зуттнер
Замена
M. Kadlec
️️️️
T. Tomić
55'
41'
Желтая карточка
М. Зуттнер
Желтая карточка
T. Tomić
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
20
Marco Kadlec
ЦП
24
Marco Hausjell
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
29
Муарем Хускович
ЦФ
3-2-5
1
23
4
Айву
24
5
Кершбаум
22
7
16
84
90
14
Бройниг
3-2-5
1
Пенц
14
Палмер-Браун
6
15
Звиршитц
39
Тигль
29
Зуттнер
11
Пихлер
36
Фиц
25
Эбнер
10
11
Саркария
14
Бройниг
4
Малишек
4
Малишек
14
Бройниг
7
24
24
7
90
20
20
90
16
14
14
16
6
46
Хандль
46
Хандль
6
10
30
30
10
11
Пихлер
8
Виммер
8
Виммер
11
Пихлер
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Аустрия
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
70
Джан Келеш
ЛВ
29
Муарем Хускович
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
22
Аммар Хелак
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
Остались в запасе
70
Джан Келеш
ЛВ
29
Муарем Хускович
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
22
Аммар Хелак
ВР
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Адмира Ваккер - Аустрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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