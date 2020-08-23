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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Бавария
ПСЖ - Бавария: обзор матча 23 августа 2020
ПСЖ
23.08.2020, воскресенье, 22:00
Лига чемпионов, Финал
0 : 1
Завершен
Бавария
59'
К. Коман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бавария
90'
+4
Желтая карточка
Т. Мюллер
86'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Т. Алькантара
Желтая карточка
Л. Курзава
84'
Желтая карточка
Т. Силва
83'
Желтая карточка
Неймар
81'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Ди Мария
80'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Х. Бернат
80'
68'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
С. Гнабри
68'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
Замена
М. Верратти
️️️️
Л. Паредес
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
Й. Киммих
56'
Желтая карточка
Н. Зюле
Желтая карточка
Л. Паредес
52'
52'
Желтая карточка
С. Гнабри
27'
Желтая карточка
А. Дэвис
25'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Боатенг
24'
Травма
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Тило Керер
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
38
Илли Саллахи
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-4-2-1
1
Навас
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Силва
24
Бернат
5
Паредес
21
Эррера
6
Керер
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Мбаппе
3-2-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
24
Бернат
3
Курзава
3
Курзава
24
Бернат
5
Паредес
6
Верратти
6
Верратти
5
Паредес
11
Ди Мария
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
11
Ди Мария
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
7
Гнабри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Гнабри
17
Боатенг
25
Зюле
25
Зюле
17
Боатенг
6
Алькантара
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Алькантара
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
1
Марцин Булка
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
38
Илли Саллахи
ЦЗ
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
1
Марцин Булка
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
38
Илли Саллахи
ЦЗ
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча ПСЖ - Бавария
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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