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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Десна
Минай - Десна: обзор матча 17 апреля 2021
Минай
17.04.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Десна
23'
А. Нуриев (П)
39'
А. Нуриев
50'
V. Pynyashko
56'
М. Имереков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Десна
Замена
Р. Малепе
️️️️
В. Бойко
79'
Замена
A. Milevsky
️️️️
А. Ткачук
79'
77'
Желтая карточка
Е. Картушов
74'
Замена
П. Полегенько
️️️️
Е. Конопля
Замена
O. Snizhko
️️️️
Р. Ахмадзада
66'
63'
Желтая карточка
O. Volkov
58'
Желтая карточка
V. Ogirya
56'
ГОЛ! 3:1!
М. Имереков
Пас отдал
А. Гуцуляк
54'
Замена
O. Volkov
️️️️
Л. Арвеладзе
54'
Замена
Y. Chepurnenko
️️️️
A. Dombrovskiy
ГОЛ! 3:0!
V. Pynyashko
Пас отдал
А. Нуриев
50'
46'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
M. Dehtiarov
46'
Замена
А. Гитченко
️️️️
Й. Тамм
Замена
V. Pynyashko
️️️️
D. Kozhanov
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Нуриев
Пас отдал
Р. Ахмадзада
39'
23'
Желтая карточка
Й. Тамм
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Нуриев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
18
Виталий Бойко
АП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
S. Mayembe
ЦФ
0
A. Popovych
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
8
Репо Малепе
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Десна
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
0
Constantin Dima
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
3-1-2-5
44
Сакив
71
Лопыренок
4
Матич
19
Ткачук
7
Нуриев
18
Бойко
0
0
16
11
Ахмадзада
0
4-4-2
72
22
Конопля
23
32
Имереков
5
Тамм
9
Арвеладзе
11
Картушов
8
37
0
11
Гуцуляк
0
0
0
0
18
Бойко
8
Малепе
8
Малепе
18
Бойко
11
Ахмадзада
0
0
11
Ахмадзада
19
Ткачук
0
0
19
Ткачук
8
14
14
8
9
Арвеладзе
89
89
9
Арвеладзе
22
Конопля
28
Полегенько
28
Полегенько
22
Конопля
5
Тамм
4
Гитченко
4
Гитченко
5
Тамм
0
21
Безбородько
21
Безбородько
0
Остались в запасе
Минай
Десна
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
Constantin Dima
ЦФ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
44
Evgeny Past
ЦФ
Остались в запасе
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Остались в запасе
0
Constantin Dima
ЦФ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
44
Evgeny Past
ЦФ
Статистика матча Минай - Десна
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
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