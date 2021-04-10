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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Александрия
Десна - Александрия: обзор матча 10 апреля 2021
Десна
10.04.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Александрия
33'
М. Имереков
54'
А. Тотовицкий
78'
А. Гуцуляк
90+4'
А. Тотовицкий
29'
К. Ковалец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Александрия
ГОЛ! 4:1!
А. Тотовицкий
90'
+4
Замена
А. Гитченко
️️️️
В. Калитвинцев
86'
Желтая карточка
V. Ogirya
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Гуцуляк
78'
75'
Замена
D. Grechyshkin
️️️️
G. Bukhal
Замена
Е. Картушов
️️️️
Д. Безбородько
75'
75'
Замена
Д. Устименко
️️️️
Д. Шастал
64'
Замена
Т. Стецков
️️️️
К. Ковалец
Желтая карточка
Д. Безбородько
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Тотовицкий
54'
Желтая карточка
Е. Конопля
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Имереков
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Ковалец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
72
Igor Litovka
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
25
Glib Bukhal
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Десна
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
0
Constantin Dima
ЦФ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
19
Andriy Globa
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
4-3-1-2
72
5
Тамм
23
32
Имереков
22
Конопля
8
45
Калитвинцев
37
5
Тотовицкий
11
Гуцуляк
21
Безбородько
3-5-2
79
Панькив
25
4
Дубра
4
Бондаренко
75
Третьяков
7
Лучкевич
6
Ковалец
17
Вантух
44
Банада
7
Шастал
17
Ситало
45
Калитвинцев
4
Гитченко
4
Гитченко
45
Калитвинцев
21
Безбородько
11
Картушов
11
Картушов
21
Безбородько
7
Шастал
9
Устименко
9
Устименко
7
Шастал
6
Ковалец
55
Стецков
55
Стецков
6
Ковалец
25
27
27
25
Остались в запасе
Десна
Александрия
0
Constantin Dima
ЦФ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
19
Andriy Globa
ЦФ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
0
Constantin Dima
ЦФ
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
28
Павел Полегенько
ПЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Остались в запасе
19
Andriy Globa
ЦФ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Десна - Александрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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