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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Минай
Мариуполь - Минай: обзор матча 20 марта 2021
Мариуполь
20.03.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Минай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Минай
90'
+2
Замена
А. Ткачук
️️️️
O. Snizhko
Желтая карточка
В. Танковский
87'
81'
Замена
В. Бойко
️️️️
А. Хахлев
77'
Желтая карточка
А. Хахлев
Замена
М. Чех
️️️️
А. Бондаренко
74'
67'
Замена
A. Shynder
️️️️
Р. Ахмадзада
67'
Замена
V. Pynyashko
️️️️
D. Kozhanov
Замена
П. Стасюк
️️️️
А. Драмбаев
65'
61'
Желтая карточка
O. Snizhko
Замена
С. Горбунов
️️️️
О. Очеретко
59'
Замена
Д. Топалов
️️️️
А. Кащук
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
14
Александр Драмбаев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Минай
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
A. Popovych
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
20
Сергей Горбунов
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
18
Виталий Бойко
АП
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
3-2-2-3
1
70
Кирюханцев
44
Чоботенко
21
6
Танковский
15
Мишнев
27
Очеретко
19
Бондаренко
7
Кащук
10
Кулаков
14
Драмбаев
2-1-2-1-5
4
Матич
71
Лопыренок
8
Малепе
99
Хахлев
0
7
Нуриев
11
Ахмадзада
0
0
0
16
19
Бондаренко
6
Чех
6
Чех
19
Бондаренко
14
Драмбаев
95
Стасюк
95
Стасюк
14
Драмбаев
27
Очеретко
20
Горбунов
20
Горбунов
27
Очеретко
7
Кащук
12
Топалов
12
Топалов
7
Кащук
99
Хахлев
18
Бойко
18
Бойко
99
Хахлев
0
0
0
0
0
19
Ткачук
19
Ткачук
0
11
Ахмадзада
0
0
11
Ахмадзада
Остались в запасе
Мариуполь
Минай
23
Марк Мампасси
ЦЗ
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
0
A. Milevsky
ЦФ
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
Остались в запасе
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
0
A. Milevsky
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Мариуполь - Минай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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