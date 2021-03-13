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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Днепр-1
Ворскла - Днепр-1: обзор матча 13 марта 2021
Ворскла
13.03.2021, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Днепр-1
40'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Днепр-1
89'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
А. Довбик
Желтая карточка
А. Челядин
77'
73'
Замена
В. Адамюк
️️️️
М. Чуже
Замена
D. Shcherbak
️️️️
В. Чеснаков
72'
72'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
А. Пихаленок
Замена
А. Челядин
️️️️
Р. Степанюк
64'
58'
Замена
А. Цуриков
️️️️
А. Назаренко
58'
Замена
А. Сваток
️️️️
И. Когут
54'
Вторая желтая
Дуглас
Замена
L.
️️️️
А. Скляр
46'
Желтая карточка
О. Тилль
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
34'
Желтая карточка
И. Когут
17'
Желтая карточка
Дуглас
Желтая карточка
А. Скляр
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
44
Игорь Пердута
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Ворскла
25
N. Yakubu
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
0
P. Rebenok
ЦП
8
Luizao
ЦП
52
Daniil Semiyet
ЦФ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Днепр-1
1
Zauri Makharadze
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
99
Билл
ПВ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
3-5-3
44
Пердута
13
Яворский
14
Кане
5
Ндиайе
18
Тилль
6
Скляр
6
Пуцлин
17
Чеснаков
31
Ризнык
7
Степанюк
10
Кулач
4-4-3
3
Тэйлор
23
Дуглас
18
Логинов
44
Дубинчак
8
Пихаленок
25
Когут
7
Назаренко
77
Игнатенко
9
Довбик
33
Юрчук
25
Чуже
7
Степанюк
38
Челядин
38
Челядин
7
Степанюк
17
Чеснаков
99
99
17
Чеснаков
6
Скляр
8
8
6
Скляр
25
Чуже
3
Адамюк
3
Адамюк
25
Чуже
7
Назаренко
9
Цуриков
9
Цуриков
7
Назаренко
25
Когут
5
Сваток
5
Сваток
25
Когут
8
Пихаленок
20
Ди Франко
20
Ди Франко
8
Пихаленок
9
Довбик
9
9
9
Довбик
Остались в запасе
Ворскла
Днепр-1
52
Daniil Semiyet
ЦФ
25
N. Yakubu
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
99
Билл
ПВ
1
Zauri Makharadze
ВР
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
52
Daniil Semiyet
ЦФ
25
N. Yakubu
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
99
Билл
ПВ
1
Zauri Makharadze
ВР
44
Арсений Батагов
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Ворскла - Днепр-1
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
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