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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Александрия
Мариуполь - Александрия: обзор матча 14 февраля 2021
Мариуполь
14.02.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Александрия
38'
А. Ситало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Александрия
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
89'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
В. Лучкевич
88'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
Д. Шастал
Замена
Н. Петерман
️️️️
Д. Мишнев
83'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
П. Стасюк
82'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Кулаков
74'
Замена
А. Кащук
️️️️
Д. Топалов
73'
Желтая карточка
С. Чоботенко
72'
66'
Желтая карточка
P. Pashaev
Желтая карточка
O. Bykov
65'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
K. Melichenko
59'
Желтая карточка
О. Очеретко
52'
Желтая карточка
И. Кирюханцев
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Ситало
Пас отдал
D. Grechyshkin
5'
Желтая карточка
А. Ситало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
0
K. Melichenko
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Александрия
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
26
Vyacheslav Borisenko
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Кудрик
95
Стасюк
44
Чоботенко
21
6
Чех
6
Танковский
12
Топалов
15
Мишнев
27
Очеретко
10
Кулаков
0
3-5-3
4
Бондаренко
21
4
Дубра
44
Банада
7
Лучкевич
6
Ковалец
27
17
Вантух
31
Билык
7
Шастал
17
Ситало
0
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
0
15
Мишнев
1
Петерман
1
Петерман
15
Мишнев
95
Стасюк
14
Драмбаев
14
Драмбаев
95
Стасюк
10
Кулаков
14
Сикан
14
Сикан
10
Кулаков
12
Топалов
7
Кащук
7
Кащук
12
Топалов
7
Шастал
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
7
Шастал
7
Лучкевич
7
Мишенко
7
Мишенко
7
Лучкевич
Остались в запасе
Мариуполь
Александрия
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
26
Vyacheslav Borisenko
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
1
Yevgen Galchuk
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Остались в запасе
26
Vyacheslav Borisenko
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Мариуполь - Александрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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