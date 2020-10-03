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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Ворскла
Днепр-1 - Ворскла: обзор матча 03 октября 2020
Днепр-1
03.10.2020, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Ворскла
14'
А. Назаренко
90+5'
С. Булеца
42'
В. Кулач
66'
И. Кане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Ворскла
ГОЛ! 2:2!
С. Булеца
90'
+5
90'
+4
Вторая желтая
И. Кане
Желтая карточка
А. Назаренко
89'
89'
Желтая карточка
И. Кане
86'
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
В. Кулач
81'
Вторая желтая
А. Скляр
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
А. Батагов
79'
Замена
С. Кравченко
️️️️
И. Когут
78'
Вторая желтая
А. Цуриков
74'
Желтая карточка
А. Цуриков
73'
66'
ГОЛ! 1:2!
И. Кане
Пас отдал
Д. Пуцлин
61'
Желтая карточка
N. Yakubu
Желтая карточка
Дуглас
58'
Замена
А. Сваток
️️️️
Л. Тэйлор
54'
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Кулач
Пас отдал
И. Пердута
33'
Желтая карточка
А. Скляр
Желтая карточка
И. Когут
25'
16'
Желтая карточка
В. Кулач
ГОЛ! 1:0!
А. Назаренко
Пас отдал
И. Когут
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Ворскла
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Днепр-1
5
Александр Сваток
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
3-2-4-1
29
Сарнавский
23
Дуглас
3
Адамюк
9
Цуриков
44
Дубинчак
3
Тэйлор
77
Игнатенко
7
Назаренко
25
Когут
44
Батагов
9
Довбик
4-5-2
25
14
Кане
44
Пердута
13
Яворский
6
Скляр
5
Ндиайе
6
Пуцлин
0
17
Чеснаков
10
Кулач
31
Ризнык
3
Тэйлор
5
Сваток
5
Сваток
3
Тэйлор
25
Когут
14
Кравченко
14
Кравченко
25
Когут
44
Батагов
20
Ди Франко
20
Ди Франко
44
Батагов
10
Кулач
39
Опанасенко
39
Опанасенко
10
Кулач
Остались в запасе
Днепр-1
Ворскла
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
8
Александр Пихаленок
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
77
Иван Песич
ЛВ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
0
V. Sapay
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
8
Александр Пихаленок
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Песич
ЛВ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
0
V. Sapay
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Днепр-1 - Ворскла
4
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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