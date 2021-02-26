Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Хорсенс
Вайле - Хорсенс: обзор матча 26 февраля 2021
Вайле
26.02.2021, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Хорсенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Хорсенс
84'
Замена
А. Глинссон
️️️️
Х. Ханссон
84'
Замена
Й. Геммер
️️️️
Н. Дир
Замена
K. Yamga
️️️️
А. Соуза
84'
67'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
M. Brajanac
67'
Замена
J. Buus
️️️️
P. Nymann
Замена
Л. Энгель
️️️️
Г. Онугха
61'
Замена
В. Давидсен
️️️️
П. Бенгтссон
61'
32'
Желтая карточка
B. Jacobsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Вайле
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
K. Yamga
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Jacob Buus
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-2-1-3
30
Брунст
19
Бенгтссон
20
Колингер
40
Ояла
14
Мельгор
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
7
Онугха
19
19
Фагир
3-2-3-1-1
1
11
5
33
Людвиг
25
Кийлерих
44
Дир
18
Прип
15
10
Ханссон
15
Камили
80
19
Бенгтссон
3
Давидсен
3
Давидсен
19
Бенгтссон
7
Онугха
4
Энгель
4
Энгель
7
Онугха
10
Соуза
0
0
10
Соуза
10
Ханссон
22
Глинссон
22
Глинссон
10
Ханссон
11
15
15
11
44
Дир
6
Геммер
6
Геммер
44
Дир
80
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
80
Остались в запасе
Вайле
Хорсенс
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Петер Соренсен
7
Александар Станкович
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
Остались в запасе
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Вайле - Хорсенс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Вайле
Новости команд
Все
Вайле
Хорсенс
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+