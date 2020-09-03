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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 03 сентября 2020
Флуминенсе
03.09.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
74'
Замена
H.
️️️️
Николас
Замена
Л. Энрике
️️️️
N.
66'
59'
Замена
E. Felipe
️️️️
G. Ferrareis
Замена
Y. Felipe
️️️️
М. Пауло
46'
Желтая карточка
Нино
44'
Вторая желтая
H.
40'
31'
Желтая карточка
Чико
Желтая карточка
H.
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
16
Эдсон
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
1
Jean
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
Флуминенсе
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
12
João Lopes
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
3-1-2-5
33
Нино
6
Эжидио
2
Калегари
17
Доди
32
Пауло
15
Араухо
26
9
Эванилсон
10
25
1
3-2-1-1-4
33
Эдер
4
Виктор
30
Николас
5
Маранхао
16
Эдсон
18
10
Чико
2
23
1
79
Кайзер
10
11
Энрике
11
Энрике
10
32
Пауло
88
88
32
Пауло
2
97
97
2
30
Николас
9
9
30
Николас
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
12
João Lopes
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
10
Гансо
ЦП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
96
Matheus Vargas
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
Остались в запасе
12
João Lopes
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
10
Гансо
ЦП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
96
Matheus Vargas
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
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