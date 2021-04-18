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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Серкль Брюгге
Остенде - Серкль Брюгге: обзор матча 18 апреля 2021
Остенде
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
90+3'
M. Kvasina
49'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Серкль Брюгге
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
M. Kvasina
Пас отдал
Э. Юлсагер
90'
+3
89'
Замена
A. Deuro
️️️️
О. Деман
89'
Замена
Витиньо
️️️️
A. Corryn
79'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
Желтая карточка
Д. Хендри
79'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Й. Батай
78'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Р. Д'Хез
78'
Замена
И. Бонен
️️️️
M. D'Arpino
78'
78'
Замена
А. Мусаба
️️️️
И. Угбо
68'
Замена
К. Данке
️️️️
Д. Хотич
64'
Желтая карточка
A. Corryn
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Угбо
Замена
Ф. Сакала
️️️️
М. Тиам
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
25
Йелле Батай
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
32
Arne Cassaert
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остенде
1
Bram Castro
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
25
Ник Бацнер
АП
7
Инди Бонен
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Серкль Брюгге
2
Витиньо
ПЗ
49
Антони Мусаба
ПВ
17
Варлесон
ЦФ
26
Calvin Dekuyper
ЦФ
6
Aldom Deuro
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2-4-4
28
Хуберт
3
Теате
13
Хендри
25
Батай
7
Д'Хез
26
Вандендрище
17
Юлсагер
93
Тиам
27
5
0
4-1-2-1-2
89
Брюззезе
8
Декостер
22
31
Павлович
4
Бьянсон
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
2
Деман
99
Угбо
32
25
Батай
25
Бацнер
25
Бацнер
25
Батай
7
Д'Хез
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
7
Д'Хез
0
7
Бонен
7
Бонен
0
93
Тиам
10
Сакала
10
Сакала
93
Тиам
22
2
Витиньо
2
Витиньо
22
2
Деман
6
6
2
Деман
99
Угбо
49
Мусаба
49
Мусаба
99
Угбо
10
Хотич
9
Данке
9
Данке
10
Хотич
Остались в запасе
Остенде
Серкль Брюгге
3
Антон Танге
ЦЗ
1
Bram Castro
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
17
Варлесон
ЦФ
26
Calvin Dekuyper
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
3
Антон Танге
ЦЗ
1
Bram Castro
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
Остались в запасе
17
Варлесон
ЦФ
26
Calvin Dekuyper
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Остенде - Серкль Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
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